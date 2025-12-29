USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Зеленский может созвониться с Путиным

10:02 1780

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Обеспечение прямых телефонных переговоров Зеленского и Путина стало бы «дипломатической победой» для Трампа, сказал собеседник телеканалу.

Источник также сказал, что Зеленский, вероятно, испытывал беспокойство перед встречей с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Зеленский обычно очень нервничает перед подобными разговорами с президентом Трампом. Он долго концентрируется и изучает записи, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел», — рассказал собеседник Fox News.

Зеленский накануне в третий раз лично встретился с Трампом. Перед этим президент США позвонил Путину. Беседа длилась час и 15 минут, Трамп назвал ее «хорошей и очень продуктивной». Два источника Financial Times говорили, что Киев обеспокоил разговор Трампа и Путина перед переговорами в Мар-а-Лаго.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что стороны проявили взаимную заинтересованность к достижению долговременного урегулирования конфликта в Украине. Трамп заявил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с Зеленским. Президенты России и США договорились вновь созвониться по итогам встречи Трампа с Зеленским.

