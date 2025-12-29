USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Китай собрал армию и движется на Тайвань

10:09 1788

Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (ВЗБК НОАК) в понедельник начали учения под кодовым названием «Справедливая миссия-2025» вокруг острова Тайвань, сообщил официальный представитель ведомства Ши И.

Как сообщает генерал, которого цитирует агентство «Синьхуа», ВЗБК НОАК направляет сухопутные, ракетные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, а также другие формирования в районы Тайваньского пролива, к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

Учения будут сосредоточены на таких задачах, как боевое патрулирование на море и в воздухе, совместное завоевание всеобщего превосходства, блокирование ключевых портов и зон, а также всеобъемлющее сдерживание за пределами островной цепи, добавил он.

Приближение кораблей и самолетов к Тайваню с нескольких направлений и объединенные удары с участием различных родов войск направлены на «проверку их возможностей по ведению совместных боевых действий», заявил Ши И.

Это является серьезным предупреждением тем, кто ратует за «независимость Тайваня», и внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела Китая, а также законными и необходимыми действиями по защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны, заявил высокопоставленный китайский военный чиновник.

Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 743
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1284
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1554
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1109
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1789
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1781
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9534
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9547
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
03:11 7680

ЭТО ВАЖНО

Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 743
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1284
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1554
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1109
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1789
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1781
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9534
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9547
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
03:11 7680
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться