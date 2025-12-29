Китай собрал армию и движется на Тайвань

Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (ВЗБК НОАК) в понедельник начали учения под кодовым названием «Справедливая миссия-2025» вокруг острова Тайвань, сообщил официальный представитель ведомства Ши И.

Как сообщает генерал, которого цитирует агентство «Синьхуа», ВЗБК НОАК направляет сухопутные, ракетные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, а также другие формирования в районы Тайваньского пролива, к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

Учения будут сосредоточены на таких задачах, как боевое патрулирование на море и в воздухе, совместное завоевание всеобщего превосходства, блокирование ключевых портов и зон, а также всеобъемлющее сдерживание за пределами островной цепи, добавил он.

Приближение кораблей и самолетов к Тайваню с нескольких направлений и объединенные удары с участием различных родов войск направлены на «проверку их возможностей по ведению совместных боевых действий», заявил Ши И.

Это является серьезным предупреждением тем, кто ратует за «независимость Тайваня», и внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела Китая, а также законными и необходимыми действиями по защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны, заявил высокопоставленный китайский военный чиновник.