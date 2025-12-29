Экс-президента Кыргызстана лишили всех госнаград

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров лишил экс-главу государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Об этом 29 декабря сообщили на сайте президента Кыргызстана.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкека от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград», — указано в публикации.

Уточняется, что Атамбаева лишили высшей степени отличия «Герой Кыргызской Республики», ордена «Данакер», ордена «Манас» второй степени и медали «Данк».

Отметим, что экс-главу республики обвиняют в коррупции и организации беспорядков.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Его задержали 8 августа 2019 года после штурма резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года суд приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. В ноябре того же года Верховный суд Кыргызстана отменил решения судов низшей инстанций и направил дело на новое рассмотрение. В июне 2025 года Атамбаев был приговорен к 11,5 года лишения свободы по делу о незаконном получении земельных участков и организации беспорядков в Кой-Тоше.