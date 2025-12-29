USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Экс-президента Кыргызстана лишили всех госнаград

10:15 896

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров лишил экс-главу государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Об этом 29 декабря сообщили на сайте президента Кыргызстана.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкека от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград», — указано в публикации.

Уточняется, что Атамбаева лишили высшей степени отличия «Герой Кыргызской Республики», ордена «Данакер», ордена «Манас» второй степени и медали «Данк».

Отметим, что экс-главу республики обвиняют в коррупции и организации беспорядков.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Его задержали 8 августа 2019 года после штурма резиденции в селе Кой-Тош. В июне 2020 года суд приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. В ноябре того же года Верховный суд Кыргызстана отменил решения судов низшей инстанций и направил дело на новое рассмотрение. В июне 2025 года Атамбаев был приговорен к 11,5 года лишения свободы по делу о незаконном получении земельных участков и организации беспорядков в Кой-Тоше.

Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 744
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1285
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1554
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1110
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1789
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1781
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9534
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9547
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
03:11 7680

ЭТО ВАЖНО

Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 744
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1285
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1554
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1110
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1789
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1781
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9534
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9547
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
Убийца четырех азербайджанцев отделался легким испугом
03:11 7680
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться