USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Создан новый центр при Минздраве

в чем его цели и задачи?
10:20 1111

Начал свою работу Центр контроля и мониторинга кибербезопасности при Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики. Как сообщили в министерстве, «создание центра является важным стратегическим шагом в обеспечении безопасности процесса цифровизации в секторе здравоохранения, а также в реализации государственной политики по защите особо важной информационной инфраструктуры».

Центр оперативного реагирования на инциденты (SOC) будет работать круглосуточно, обеспечивая кибербезопасность медицинских информационных систем, данных пациентов и цифровых медицинских услуг. Проактивный мониторинг, раннее обнаружение и оперативное устранение кибератак и инцидентов в области информационной безопасности являются одними из основных направлений деятельности центра, сказали в Минздраве.

Основными целями и задачами центра являются защита конфиденциальности и целостности медицинских данных, предотвращение кибератак, препятствующих деятельности медицинских учреждений, централизованный мониторинг информационных систем министерства и внедрение оперативных механизмов реагирования на инциденты.

Обеспечение безопасности данных в секторе здравоохранения является важной составляющей доверия граждан и национальной безопасности. В рамках деятельности центра SOC завершается внедрение современных решений в области безопасности, таких как предотвращение потери данных (DLP) и управление идентификацией и доступом (IAM), и данные миллионов пациентов находятся под строгим контролем.

«Цифровая трансформация требует внедрения соответствующих мер безопасности, и новый центр оперативного управления безопасностью (SOC) является важным решением для повышения киберустойчивости системы здравоохранения страны. Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики является исполнительным органом, определяющим и регулирующим государственную политику, в том числе в области цифровизации и защиты информационных ресурсов в секторе здравоохранения», - заявили в министерстве.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8971
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 750
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1289
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1559
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1112
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1789
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1785
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9535
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9548
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172

ЭТО ВАЖНО

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8971
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 750
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1289
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1559
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1112
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1789
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1785
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9535
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9548
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться