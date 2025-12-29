USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Россия первой должна сделать шаг к миру

считает премьер Италии
10:39 650

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что именно от России зависит проявление ответственности и открытости к переговорам по прекращению боевых действий, говорится по итогам видеоконференции, которую она вечером вместе с другими европейскими лидерами провела с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор состоялся после встречи Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида, США).

В ходе телефонного разговора стороны обсудили состояние мирного процесса для Украины и дальнейшие шаги по достижению справедливого и крепкого мира. «Звонок позволил подвести итоги ситуации в мирном процессе для Украины и последующих шагов к достижению справедливого и крепкого мира», – говорится на официальном сайте правительства Италии.

Президенты Трамп и Зеленский проинформировали о результатах текущих переговоров, в частности, по вопросам гарантий безопасности, подчеркнув, что часть вопросов остается открытой. Мелони подчеркнула важность сплоченности между партнерами и необходимость сохранения максимальной согласованности вопросов, касающихся жизненно важных интересов Украины и ее европейских партнеров. 

«Именно от России зависит проявить чувство ответственности и открытость к переговорам, демонстрируя реальную волю к прекращению боевых действий», - говорится в сообщении.

Ранее о составе участников видеоконференции с европейскими лидерами сообщил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что к разговору присоединились президенты Франции Эммануэль Макрон, Польши Кароль Навроцкий, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Норвегий Йонас Гар Стере, канцлер Нимеч Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8971
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 752
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1289
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1561
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1114
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1791
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1785
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9535
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9548
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172

ЭТО ВАЖНО

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8971
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 752
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1289
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1561
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1114
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1791
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1785
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3594
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9535
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9548
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться