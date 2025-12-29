Россия первой должна сделать шаг к миру

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что именно от России зависит проявление ответственности и открытости к переговорам по прекращению боевых действий, говорится по итогам видеоконференции, которую она вечером вместе с другими европейскими лидерами провела с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор состоялся после встречи Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида, США).

В ходе телефонного разговора стороны обсудили состояние мирного процесса для Украины и дальнейшие шаги по достижению справедливого и крепкого мира. «Звонок позволил подвести итоги ситуации в мирном процессе для Украины и последующих шагов к достижению справедливого и крепкого мира», – говорится на официальном сайте правительства Италии.

Президенты Трамп и Зеленский проинформировали о результатах текущих переговоров, в частности, по вопросам гарантий безопасности, подчеркнув, что часть вопросов остается открытой. Мелони подчеркнула важность сплоченности между партнерами и необходимость сохранения максимальной согласованности вопросов, касающихся жизненно важных интересов Украины и ее европейских партнеров.

«Именно от России зависит проявить чувство ответственности и открытость к переговорам, демонстрируя реальную волю к прекращению боевых действий», - говорится в сообщении.

Ранее о составе участников видеоконференции с европейскими лидерами сообщил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что к разговору присоединились президенты Франции Эммануэль Макрон, Польши Кароль Навроцкий, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Норвегий Йонас Гар Стере, канцлер Нимеч Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.