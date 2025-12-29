USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон

10:44 1561

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ближайшее время может оставить дипломатическую должность. Об этом Radio NV сообщили четыре источника, близкие к политическим и дипломатическим кругам.

Источники, близкие к Офису президента Украины, утверждают, что Залужный еще несколько недель назад во время визита в Киев сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о намерении уйти в отставку. По их словам, стороны обсуждали возможные варианты его дальнейшей карьеры – от должности премьер-министра до руководителя Офиса президента, однако тогда Залужный не проявил интереса ни к одному из предложений.

Другие собеседники NV отмечают, что ранее экс-главком рассматривал для себя пост посла Украины в США либо возвращение на должность главнокомандующего ВСУ, однако окончательных решений принято не было. По информации одного из источников, Залужный планирует вернуться в Киев и может объявить о своих дальнейших шагах уже 4–5 января следующего года, если обстоятельства не изменятся.

В начале декабря Залужный опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой запечатлен кофейный аппарат с надписями на украинском языке; сам он и его супруга были в зимней одежде. Снимок сопровождался подписью: «Дома лучше всего».

Должность посла Украины в Великобритании Залужный занимает с июля 2024 года.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
28 декабря 2025, 18:58 8971
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 756
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1290
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1562
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве
10:20 1115
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1791
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1786
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
03:15 3596
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
28 декабря 2025, 22:10 9535
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
02:48 9548
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
28 декабря 2025, 18:23 5173

