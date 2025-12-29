Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ближайшее время может оставить дипломатическую должность. Об этом Radio NV сообщили четыре источника, близкие к политическим и дипломатическим кругам.

Источники, близкие к Офису президента Украины, утверждают, что Залужный еще несколько недель назад во время визита в Киев сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о намерении уйти в отставку. По их словам, стороны обсуждали возможные варианты его дальнейшей карьеры – от должности премьер-министра до руководителя Офиса президента, однако тогда Залужный не проявил интереса ни к одному из предложений.

Другие собеседники NV отмечают, что ранее экс-главком рассматривал для себя пост посла Украины в США либо возвращение на должность главнокомандующего ВСУ, однако окончательных решений принято не было. По информации одного из источников, Залужный планирует вернуться в Киев и может объявить о своих дальнейших шагах уже 4–5 января следующего года, если обстоятельства не изменятся.

В начале декабря Залужный опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой запечатлен кофейный аппарат с надписями на украинском языке; сам он и его супруга были в зимней одежде. Снимок сопровождался подписью: «Дома лучше всего».

Должность посла Украины в Великобритании Залужный занимает с июля 2024 года.