Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию

В Германии растет число случаев визового мошенничества, сообщает газета Bild со ссылкой на данные Федеральной полиции.

Многие из этих случаев «связаны с заявлениями о предоставлении убежища» в Германии, заявили в полиции. По мнению сотрудника полиции, с которым общались журналисты, рост числа случаев визового мошенничества связан с «высокой эффективностью временно введенного контроля» на немецких границах.

Согласно данным Федеральной полиции, которые приводит издание, за 10 месяцев 2025 года выявлено 5569 подозреваемых, чуть меньше, чем за весь прошлый год (5872), и более чем вдвое больше, чем в 2022 году (2676). Большинство подозреваемых в визовом мошенничестве прибыли из Турции (634), еще 526 - из Азербайджана, 462 - из Ирана, 275 - из Сирии и 212 - из Афганистана, говорится в сообщении Bild.