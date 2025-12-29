Макрон созывает «коалицию решительных»

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран «коалиции решительных», где планируют финализировать конкретный вклад каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам Макрона, он и другие европейские лидеры приняли участие в совместном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, после чего отдельно пообщался с Зеленским.

По словам Макрона, стороны достигают прогресса в вопросе гарантий безопасности.

«Мы достигаем прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь ключевое значение для построения справедливого и длительного мира», – отметил он.