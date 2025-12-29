USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Макрон созывает «коалицию решительных»

10:47 619

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран «коалиции решительных», где планируют финализировать конкретный вклад каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам Макрона, он и другие европейские лидеры приняли участие в совместном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, после чего отдельно пообщался с Зеленским.

По словам Макрона, стороны достигают прогресса в вопросе гарантий безопасности.

«Мы достигаем прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь ключевое значение для построения справедливого и длительного мира», – отметил он.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8971
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 758
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1293
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1564
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1116
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1794
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1789
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3597
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9535
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9549
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5173

