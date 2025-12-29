Семь полицейских ранены в перестрелке с боевиками

В ходе операции против боевиков «Исламское государство» в провинции Ялова на северо-западе Турции получили ранения семеро полицейских, сообщила пресс-служба губернатора региона.

По данным местных властей, ЧП произошло в деревне Элмалык в 9 км от города Ялова. «В ходе плановой операции против террористической организации ИГ, проведенной в зоне ответственности Управления безопасности Яловы, по полицейским был открыт огонь, семеро из них получили ранения, они госпитализированы. В район происшествия направлены подразделения спецназа из провинции Бурса», - говорится в сообщении.

Турецкая полиция сообщала о задержании на прошлой неделе свыше 100 подозреваемых в причастности к деятельности ИГ, которые планировали теракты в новогодние праздники.