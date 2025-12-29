USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Реакция Зеленского на слова Трампа

Sky News о переговорах во Флориде
11:05

Переговоры в Мар-а-Лаго между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не продвинули дело вперед, но были и важные выводы, и не было ссоры, подобной печально известной встрече в Овальном кабинете в феврале. Об этом пишет Sky News, анализируя прошедшие переговоры.

«Временами он (Зеленский – ред.) выглядел раздраженным – например, когда Трамп пренебрежительно отнесся к крайне важным переговорам, говоря о еде в Мар-а-Лаго и телосложении генералов украинского лидера», - пишет издание.

Также был запоминающийся момент, когда Зеленский потерял самообладание. Он пожал плечами, а затем рассмеялся, когда Трамп сказал: «Россия хочет, чтобы Украина была успешной».

Как отмечает Sky News, иногда трудно понять, просто ли Трамп невежественен, не вникает в детали или действительно находится под влиянием (президента РФ Владимира – ред.) Путина.

Издание отмечает, что Зеленский, похоже, был уверен, что США обеспечат определенную военную поддержку – для противодействия возобновлению российского нападения в будущем. Но ни один из лидеров не уточнил, как именно это будет выглядеть: «Украинские источники сообщили, что обязательство Трампа подкрепить свою поддержку Украины гарантиями безопасности является ключевым моментом. Они также сообщили, что очевидная готовность Трампа поехать в Украину и выступить там перед парламентом, о чем он впервые заявил, является позитивным обязательством».

При этом самый красноречивый момент пресс-конференции прозвучал от Зеленского, когда он представил прогресс в процентах, обращает внимание Sky News.

Он сказал: «20-пунктный мирный план, согласован на 90%» …«Гарантии безопасности США и Украины, согласованы на 100%» …«Гарантии безопасности США, Европы и Украины почти согласованы».

Это подтверждает, что Зеленский принял обязательства США по гарантиям безопасности, но показывает, что требуется дополнительная работа для уточнения некоторых элементов сотрудничества США и Европы в области безопасности, объясняется в статье: «Это ключевой момент, поскольку он касается перспективы присутствия европейских войск на территории Украины. Это красная линия России – и Трамп это знает».

Однако радоваться рано. Есть несколько основных проблемных моментов. Во-первых, Трамп, возможно, и хочет, чтобы эта война закончилась, но ему все равно, как это произойдет. Во-вторых, (президент РФ Владимир – ред.) Путин не подал никаких реальных сигналов о своем желании прекратить войну. В-третьих, Украина не хочет быть вынужденной к капитуляции.

Европа и Украина ожидают, что Трамп снова сосредоточит давление на Москве и попытается вступить в диалог с Владимиром Путиным и повлиять на него. Но, подчеркивает Sky News, не стоит на это надеяться.

Отметим, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде длилась около трех часов, однако по итогам ни один из участников не объявил о каком-либо значительном прорыве в прекращении войны. Как пишет CNN, Дональд Трамп по-прежнему относительно благосклонен к позициям Москвы. Однако, в отличие от некоторых предыдущих встреч, Трамп похвалил Зеленского и выразил уверенность, что мир близок.

Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжатся в понедельник, 29 декабря.

