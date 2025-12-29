USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Серебро бьет рекорд: рынки следят за Трампом и Зеленским

11:10 303

Биржевые котировки серебра обновили исторический максимум, впервые превысив отметку $80 за унцию на торгах в понедельник на бирже Comex, сообщает РБК.

Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте на бирже Comex в ходе торгов подорожали на 7,09%, а их стоимость в моменте достигала $82,67 за унцию, следует из данных торгов на 7:03 по бакинскому времени.

Резкое ускорение роста котировок прокомментировал глава Tesla Илон Маск, который в ответ на сообщение в социальных сетях о введенных Китаем экспортных ограничениях написал: «Это нехорошо. Серебро необходимо во многих промышленных процессах».

К 8:04 темпы роста снизились до 3,23%, а цена серебра опустилась до $79,685 за унцию. Как отмечает Reuters, инвесторы начали фиксировать прибыль на фоне позитивных сигналов, связанных с переговорами между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
28 декабря 2025, 18:58
28 декабря 2025, 18:58 8971
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21
11:21 761
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43
10:43 1295
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44
10:44 1569
Создан новый центр при Минздраве
10:20
10:20 1118
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09
10:09 1797
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02
10:02 1789
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
03:15
03:15 3597
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
28 декабря 2025, 22:10
28 декабря 2025, 22:10 9536
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
02:48
02:48 9549
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
28 декабря 2025, 18:23
28 декабря 2025, 18:23 5174

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

