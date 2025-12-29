Серебро бьет рекорд: рынки следят за Трампом и Зеленским

Биржевые котировки серебра обновили исторический максимум, впервые превысив отметку $80 за унцию на торгах в понедельник на бирже Comex, сообщает РБК.

Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте на бирже Comex в ходе торгов подорожали на 7,09%, а их стоимость в моменте достигала $82,67 за унцию, следует из данных торгов на 7:03 по бакинскому времени.

Резкое ускорение роста котировок прокомментировал глава Tesla Илон Маск, который в ответ на сообщение в социальных сетях о введенных Китаем экспортных ограничениях написал: «Это нехорошо. Серебро необходимо во многих промышленных процессах».

К 8:04 темпы роста снизились до 3,23%, а цена серебра опустилась до $79,685 за унцию. Как отмечает Reuters, инвесторы начали фиксировать прибыль на фоне позитивных сигналов, связанных с переговорами между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.