Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане

Суд в Узбекистане приговорил блогера Амона Юсупова к четырем годам лишения свободы по делу об оскорблении президента в социальных сетях. Об этом сообщают узбекистанские СМИ.

Юсупов, известный в социальных сетях под псевдонимом «Шерхон», в феврале 2023 года, находясь на территории Казахстана, вышел в прямой эфир в TikTok, где допустил высказывания, оскорбляющие честь и достоинство президента Узбекистана. Запись трансляции получила широкое распространение в соцсетях и вызвала общественный резонанс.

После произошедшего блогер покинул регион и некоторое время находился в Турции и Азербайджане, рассчитывая, что инцидент со временем утратит актуальность. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, он был задержан в Азербайджане в апреле 2025 года.

На судебном заседании обвиняемый раскаялся в содеянном и принес извинения общественности. Он заявил, что сожалеет о словах, прозвучавших во время прямого эфира, и заверил, что подобное больше не повторится.

Суд признал Юсупова виновным по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. В материалах дела также указывается, что ранее он уже привлекался к ответственности на территории Узбекистана за правонарушения, связанные с кражами и хулиганством.