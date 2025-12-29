Вучич выполнил главное требование протестующих

В Сербии внеочередные выборы в парламент состоятся в 2026 году, объявил в своем выступлении президент Александар Вучич. Об этом пишет сербское издание Blic.

Проведение досрочных парламентских выборов было одним из требований оппозиции. Точная дата возможных выборов неизвестна. Вучич заявил, что они пройдут «в конце года, может быть, раньше».

«Мы удовлетворили их [протестующих] главное требование — выборы состоятся в следующем году. Им будет не так приятно, когда будут подсчитывать голоса, ведь мы собираемся победить их во всех уголках Сербии», — заявил президент Сербии на митинге перед зданием парламента.

Досрочные выборы в парламент страны — одно из требований участников масштабных протестов, которые идут в Сербии уже больше года. Митинги начались в ноябре 2024 года после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде, где после обрушения навеса погибли 16 человек.