Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Ким пускает крылатые ракеты

11:27 256

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытательный пуск двух дальнобойных стратегических крылатых ракет в направлении Желтого моря к западу от Корейского полуострова. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили информационные агентства Yonhap и AFP.

Ракеты пролетели 28 декабря по заданной траектории 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунды, после чего поразили цель, уточнило северокорейское агентство ЦТАК (KCNA).

В Сеуле уточнили, что ракеты были запущены из района Сунан в окрестностях Пхеньяна.

До этого Северная Корея проводила испытания баллистических ракет в начале ноября, примерно через неделю после того, как президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в регионе, выразил заинтересованность во встрече с Ким Чен Ыном. Пхеньян не ответил на это предложение.

В октябре стало известно, что Соединенные Штаты Америки построят для Южной Кореи атомную подводную лодку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе визита в Сеул. «Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде. Исходя из этого, я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые у них сейчас», - написал Трамп в соцсети Truth Social 29 октября.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
28 декабря 2025, 18:58
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве
10:20
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
03:15
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
28 декабря 2025, 22:10
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
02:48
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
28 декабря 2025, 18:23

