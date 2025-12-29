Ким пускает крылатые ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытательный пуск двух дальнобойных стратегических крылатых ракет в направлении Желтого моря к западу от Корейского полуострова. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили информационные агентства Yonhap и AFP.

Ракеты пролетели 28 декабря по заданной траектории 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунды, после чего поразили цель, уточнило северокорейское агентство ЦТАК (KCNA).

В Сеуле уточнили, что ракеты были запущены из района Сунан в окрестностях Пхеньяна.

До этого Северная Корея проводила испытания баллистических ракет в начале ноября, примерно через неделю после того, как президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в регионе, выразил заинтересованность во встрече с Ким Чен Ыном. Пхеньян не ответил на это предложение.

В октябре стало известно, что Соединенные Штаты Америки построят для Южной Кореи атомную подводную лодку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе визита в Сеул. «Наш военный альянс крепче, чем когда-либо прежде. Исходя из этого, я дал им разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подлодок, которые у них сейчас», - написал Трамп в соцсети Truth Social 29 октября.