USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Военный рывок обойдется британцам в сотни миллионов

11:33 281

Великобритании потребуется выделить свыше £800 млн (более $1 млрд) на оборону к 2040 году, чтобы выполнить обязательства по НАТО, сообщает Financial Times со ссылкой на стратегическое подразделение EY-Parthenon.

Правительство Соединенного Королевства, как отмечает издание, должно привлечь более £800 млн в течение ближайших 15 лет для финансирования оборонных проектов и стратегической инфраструктуры, чтобы выполнить амбициозные цели по НАТО, установленные под давлением американского президента Дональда Трампа.

На июньском саммите НАТО в Гааге участники договорились увеличить военные расходы европейских стран до 5% ВВП к 2034 году.

Оборонный портфель включает строительство новых казарм, разработку автономных систем, расширение заводов по производству боеприпасов и модернизацию военно-морских баз. Для повышения мобильности войск, устойчивости цепочек поставок и внедрения стратегически важных технологий потребуются дополнительные инвестиции в дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

«Новые приоритеты в обороне меняют финансовую повестку дня страны», – заявил руководитель направления макроэкономики и геостратегии EY в Великобритании Матс Перссон. По его словам, в ближайшие 15 лет королевство столкнется с растущими потребностями в финансировании из-за «единовременных преобразований» в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и обороне.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8973
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 768
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1300
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1571
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1120
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1799
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1793
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3598
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9536
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9551
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5175

ЭТО ВАЖНО

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8973
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 768
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1300
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1571
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1120
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1799
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1793
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3598
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9536
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9551
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5175
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться