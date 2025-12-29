Военный рывок обойдется британцам в сотни миллионов

Великобритании потребуется выделить свыше £800 млн (более $1 млрд) на оборону к 2040 году, чтобы выполнить обязательства по НАТО, сообщает Financial Times со ссылкой на стратегическое подразделение EY-Parthenon.

Правительство Соединенного Королевства, как отмечает издание, должно привлечь более £800 млн в течение ближайших 15 лет для финансирования оборонных проектов и стратегической инфраструктуры, чтобы выполнить амбициозные цели по НАТО, установленные под давлением американского президента Дональда Трампа.

На июньском саммите НАТО в Гааге участники договорились увеличить военные расходы европейских стран до 5% ВВП к 2034 году.

Оборонный портфель включает строительство новых казарм, разработку автономных систем, расширение заводов по производству боеприпасов и модернизацию военно-морских баз. Для повышения мобильности войск, устойчивости цепочек поставок и внедрения стратегически важных технологий потребуются дополнительные инвестиции в дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

«Новые приоритеты в обороне меняют финансовую повестку дня страны», – заявил руководитель направления макроэкономики и геостратегии EY в Великобритании Матс Перссон. По его словам, в ближайшие 15 лет королевство столкнется с растущими потребностями в финансировании из-за «единовременных преобразований» в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и обороне.