Новость дня
Конец бумажным письмам

11:36 650

Национальная почтовая служба Дании прекратит доставку бумажных писем 30 декабря, таким образом завершив предоставление услуг, которое было введено в 1624 году. Об этом пишет Politico.

Решение о прекращении доставки физических писем является прагматичным: PostNord сообщила об операционном дефиците в размере 428 млн крон, или 57 млн евро за прошлый год.

Учитывая, что объем обработанных физических писем уменьшился более чем на 90% с 2000 года, прекращение предоставления услуги является очевидным решением по сокращению расходов.

«PostNord Denmark имеет долгую историю, в которой письма играли важную роль, но поскольку Дания является одной из самых цифровых стран в мире, большинство датчан больше не отправляют физические письма», – сказал Андреас Бретвад, директор компании по связям с общественностью и коммуникациям.

Почтовая служба теперь сосредоточится на доставке посылок электронной коммерции – услуге, которой пользуются 8 из 10 датчан, регулярно делающих покупки в Интернете.

Однако датское законодательство гарантирует гражданам право отправлять и получать физические письма. Поэтому, поскольку PostNord больше не предоставляет эту услугу, ее место займет компания по доставке и распределению Dao. 

С января датчане, желающие отправлять письма в пределах страны или за границу, должны будут сдавать их в магазинах частной компании, которая уже обработала 30 млн писем в этом году, и наклеивать на них фирменные марки.

Dao заявила, что «рада» предоставлять эту услугу, за которую компания получит 110 млн крон (14,7 млн евро) в виде государственных субсидий.

Сейчас компания стремится воспользоваться этой тенденцией, снизив тарифы на доставку писем и увеличив свою пропускную способность до 80 млн писем в следующем году.

Решение PostNord прекратить услугу доставки физической почты означает сокращение 1500 рабочих мест. Это также означает конец для 1500 красных почтовых ящиков Дании.

Бретвад сказал, что PostNord чутко относится к тому факту, что почтовые ящики являются знаковой частью датского наследия. В начале этого месяца 1000 из них были проданы на специальной распродаже, а еще 200 будут выставлены на аукцион в январе, а все вырученные средства будут переданы благотворительным организациям, поддерживающим детей, пострадавших от кризисных ситуаций во всем мире.

В то же время остальные ящики будут сохранены для «новых, значимых целей».

Напомним, в марте прошлого года главный национальный почтовый оператор Германии Deutsche Post прекратил использовать внутренние рейсы для перевозки писем после почти 63 лет.

А в июне Бундестаг одобрил реформу почтового законодательства, которая позволила Deutsche Post тратить больше времени на транспортировку писем.

