Путин заблокировал иностранные суды

Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишает силы постановления иностранных уголовных судов и международных судебных органов, чья юрисдикция не основана на международных договорах с РФ или резолюциях Совбеза ООН. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно новому закону, в России не подлежат исполнению постановления иностранных судов, «наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации», а также международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре с Россией или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках главы VII Устава ООН.

Соответствующие изменения внесены в статью 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».

Как пояснил РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки могут применяться, в частности, к приговорам Международного уголовного суда (МУС), отметив, что Россия отозвала намерение участвовать в Римском статуте, на основании которого действует МУС.