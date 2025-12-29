USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

МЧС переходит на усиленный режим работы

11:57 95

31 декабря – во Всемирный день солидарности азербайджанцев и в новогодние праздники – Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в ведомстве.

В связи с этим, согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Камаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам министерства были поставлены задачи по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также по организации оперативного устранения их возможных последствий.

Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!
Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов! новый поворот; все еще актуально
28 декабря 2025, 18:58 8974
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
Задержанный в Азербайджане блогер приговорен к четырем годам в Узбекистане
11:21 772
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
Визовый обман: азербайджанцы пытались попасть в Германию
10:43 1304
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
Бывший главком украинской армии собирается покинуть Лондон
10:44 1573
Создан новый центр при Минздраве
Создан новый центр при Минздраве в чем его цели и задачи?
10:20 1121
Китай собрал армию и движется на Тайвань
Китай собрал армию и движется на Тайвань
10:09 1804
Зеленский может созвониться с Путиным
Зеленский может созвониться с Путиным
10:02 1795
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая
03:15 3599
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно
Подробности «хорошего и очень продуктивного» разговора Трампа и Путина. В Киеве тревожно все еще актуально
28 декабря 2025, 22:10 9537
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен
Переговоры Трампа и Зеленского: мирный план согласован на «90%», но вопрос по Донбассу не решен фото; видео; обновлено 02:48
02:48 9551
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила
Реальность меняется быстрее, чем высыхают чернила продолжение главной темы
28 декабря 2025, 18:23 5176

