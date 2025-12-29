МЧС переходит на усиленный режим работы

31 декабря – во Всемирный день солидарности азербайджанцев и в новогодние праздники – Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в ведомстве.

В связи с этим, согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Камаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам министерства были поставлены задачи по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также по организации оперативного устранения их возможных последствий.