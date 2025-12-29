USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество

обновлено 14:30
14:30 3623

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора не затрагивали тему возможного рождественского перемирия между Москвой и Киевом, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в ходе разговора президенты Путин и Трамп обсуждали возможность рождественского перемирия. «Нет», – лаконично ответил он.

В Кремле также отметили, что считают «нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты мирного плана по урегулированию российско-украинской войны». Так Песков прокомментировал вопросы о предложениях об установлении свободной экономической зоны на территории Донбасса, контролируемой украинскими силами, и о возможном совместном управлении ЗАЭС.

Пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшиеся накануне. «Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать. Президент РФ и президент США договорились еще раз созвониться (после этих переговоров). Вот тогда мы получим информацию», – ответил он.

Песков отметил, что Кремль «согласен с Трампом, который заявил, что мир стал значительно ближе, а переговоры по урегулированию российско-украинской войны находятся в финальной стадии». На уточняющий вопрос о том, какой вариант мирного плана сейчас ближе к завершению – тот, который в начале декабря привезла американская делегация в Москву, или обнародованный Зеленским после встречи с европейцами – пресс-секретарь заявил: «Пока мы не считаем необходимым конкретизировать».

В ответ на вопросы о заявлении помощника президента Юрия Ушакова о необходимости ответственного политического решения Киева для окончательного прекращения боевых действий Песков уточнил: «Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ».

Он также прокомментировал слова Трампа о том, что «Украина теряет земли и будет их терять дальше, и завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая есть сегодня», отметив, что это относится к контексту прекращения войны.

«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», – указал Песков.

*** 12:20 

Президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает» нежелание России соглашаться на «временное прекращение огня ради проведения референдума» в Украине. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидером украинского государства Владимиром Зеленским.

Трамп подчеркнул, что президент России Владимир Путин «не хочет оказаться в ситуации, когда военные действия возобновятся после их завершения».

«Я понимаю эту позицию. Президент [Путин] твердо убежден в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, Россия согласилась или просто не смогла договориться о прекращении огня, чтобы провести референдум.

Трамп подчеркнул, что стороны сейчас работают над упомянутым вопросом, а он лично выступает за мир и прекращение огня. Глава Белого дома заверил, что вопрос «будет решен».

На этом фоне аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что заявления Кремля свидетельствуют о том, что цели России в войне против Украины выходят далеко за пределы захвата отдельных территорий, в частности, Донецкой области. 

В отчете ISW отмечается, что Москва настаивает не только на территориальных уступках, но и на выполнении более широких требований к Украине, НАТО и Западу в целом. В частности, Россия стремится к изменениям в архитектуре безопасности Европы и ограничению влияния НАТО, что выходит за рамки сугубо украинского вопроса.

«Последние заявления Кремля противоречат нескольким позициям, которые (президент США Дональд – ред.) Трамп представил как основу для окончания войны. Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предложенные Европой. Представители Кремля также призвали включить в любое будущее мирное соглашение требования России о прекращении расширения НАТО и отводе его границ», - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают: любое мирное соглашение, которое не учитывает этих более широких требований Кремля, не удовлетворит Россию. Соответственно, такой формат договоренностей вряд ли приведет к длительному миру или к нормализации отношений между Россией и Европой или США.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 230
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 194
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 265
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 715
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1149
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1795
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3624
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2272
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2596
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2959
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3724

