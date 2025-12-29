Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора не затрагивали тему возможного рождественского перемирия между Москвой и Киевом, сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в ходе разговора президенты Путин и Трамп обсуждали возможность рождественского перемирия. «Нет», – лаконично ответил он.
В Кремле также отметили, что считают «нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты мирного плана по урегулированию российско-украинской войны». Так Песков прокомментировал вопросы о предложениях об установлении свободной экономической зоны на территории Донбасса, контролируемой украинскими силами, и о возможном совместном управлении ЗАЭС.
Пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшиеся накануне. «Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать. Президент РФ и президент США договорились еще раз созвониться (после этих переговоров). Вот тогда мы получим информацию», – ответил он.
Песков отметил, что Кремль «согласен с Трампом, который заявил, что мир стал значительно ближе, а переговоры по урегулированию российско-украинской войны находятся в финальной стадии». На уточняющий вопрос о том, какой вариант мирного плана сейчас ближе к завершению – тот, который в начале декабря привезла американская делегация в Москву, или обнародованный Зеленским после встречи с европейцами – пресс-секретарь заявил: «Пока мы не считаем необходимым конкретизировать».
В ответ на вопросы о заявлении помощника президента Юрия Ушакова о необходимости ответственного политического решения Киева для окончательного прекращения боевых действий Песков уточнил: «Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ».
Он также прокомментировал слова Трампа о том, что «Украина теряет земли и будет их терять дальше, и завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая есть сегодня», отметив, что это относится к контексту прекращения войны.
«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», – указал Песков.
*** 12:20
Президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает» нежелание России соглашаться на «временное прекращение огня ради проведения референдума» в Украине. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидером украинского государства Владимиром Зеленским.
Трамп подчеркнул, что президент России Владимир Путин «не хочет оказаться в ситуации, когда военные действия возобновятся после их завершения».
«Я понимаю эту позицию. Президент [Путин] твердо убежден в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, Россия согласилась или просто не смогла договориться о прекращении огня, чтобы провести референдум.
Трамп подчеркнул, что стороны сейчас работают над упомянутым вопросом, а он лично выступает за мир и прекращение огня. Глава Белого дома заверил, что вопрос «будет решен».
На этом фоне аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что заявления Кремля свидетельствуют о том, что цели России в войне против Украины выходят далеко за пределы захвата отдельных территорий, в частности, Донецкой области.
В отчете ISW отмечается, что Москва настаивает не только на территориальных уступках, но и на выполнении более широких требований к Украине, НАТО и Западу в целом. В частности, Россия стремится к изменениям в архитектуре безопасности Европы и ограничению влияния НАТО, что выходит за рамки сугубо украинского вопроса.
«Последние заявления Кремля противоречат нескольким позициям, которые (президент США Дональд – ред.) Трамп представил как основу для окончания войны. Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предложенные Европой. Представители Кремля также призвали включить в любое будущее мирное соглашение требования России о прекращении расширения НАТО и отводе его границ», - отмечают в ISW.
Аналитики подчеркивают: любое мирное соглашение, которое не учитывает этих более широких требований Кремля, не удовлетворит Россию. Соответственно, такой формат договоренностей вряд ли приведет к длительному миру или к нормализации отношений между Россией и Европой или США.