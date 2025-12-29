Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора не затрагивали тему возможного рождественского перемирия между Москвой и Киевом, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в ходе разговора президенты Путин и Трамп обсуждали возможность рождественского перемирия. «Нет», – лаконично ответил он.

В Кремле также отметили, что считают «нецелесообразным публично комментировать отдельные пункты мирного плана по урегулированию российско-украинской войны». Так Песков прокомментировал вопросы о предложениях об установлении свободной экономической зоны на территории Донбасса, контролируемой украинскими силами, и о возможном совместном управлении ЗАЭС.

Пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшиеся накануне. «Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать. Президент РФ и президент США договорились еще раз созвониться (после этих переговоров). Вот тогда мы получим информацию», – ответил он.

Песков отметил, что Кремль «согласен с Трампом, который заявил, что мир стал значительно ближе, а переговоры по урегулированию российско-украинской войны находятся в финальной стадии». На уточняющий вопрос о том, какой вариант мирного плана сейчас ближе к завершению – тот, который в начале декабря привезла американская делегация в Москву, или обнародованный Зеленским после встречи с европейцами – пресс-секретарь заявил: «Пока мы не считаем необходимым конкретизировать».

В ответ на вопросы о заявлении помощника президента Юрия Ушакова о необходимости ответственного политического решения Киева для окончательного прекращения боевых действий Песков уточнил: «Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ».

Он также прокомментировал слова Трампа о том, что «Украина теряет земли и будет их терять дальше, и завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая есть сегодня», отметив, что это относится к контексту прекращения войны.

«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», – указал Песков.