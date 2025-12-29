Алиевы в «Баку Белый город»

Президент Ильхам Алиев , первая леди Мехрибан Алиева и их дочери сначала ознакомились со скульптурным комплексом « Карабах ские скакуны». Комплекс посвящен Победе в Отечественной войне и является символом национального наследия. Он установлен на площади « Карабах ские скакуны» и включает в целом семь статуй карабах ских скакунов - «Солтан», «Урек», «Серейин», «Айпара», «Шохрат», «Отгам» и «Йылдырым».

Исполнительный директор проекта «Баку Белый город» Руслан Садыхов проинформировал главу государства о выполненной и проводимой здесь в настоящее время работе.

Фундамент комплекса был заложен Ильхамом Алиевым в декабре 2022 года. Композицию создал американский скульптор Роберт Саммерс. Его всемирно известными работами являются «Перегон скота» в городе Далласе, «Джон Уэйн» в калифорнийском аэропорту и другие.

Затем глава государства, первая леди и их дочери ознакомились с работами, проводимыми в квартале Бабек в «Баку Белый город». В настоящее время работа по реализации этого проекта успешно продолжается. В квартале площадью 31 гектар планируется построить новый парк, здание школы, новую станцию фиолетовой линии метро, крупный транспортный узел для комфортного передвижения пассажиров, а также многофункциональные нежилые, общественные и жилые здания. На территории будут созданы кафе, детская игровая площадка и другая социальная инфраструктура. Кроме того, поблизости будут построены 2-, 3-, 6-, 8- и 20-этажные здания.

Квартал окружен проспектом Бабека, проложенной в рамках «Белого города» улицей Хагани Рустамова шириной 45 метров, пересекающейся с тремя крупными проспектами. Расположенная в южной части квартала улица Сулеймана Везирова, проходящая рядом со станцией метро «Хатаи», также соединяется с проспектом Бабека. Реконструирована четырехполосная дорога шириной 34 метра и протяженностью более одного километра, следующая от кольцевой развязки на этой улице до проспекта Бабека. В настоящее время продолжается строительство еще двух дорожных развязок шириной 32 метра, соединяющих улицу Сулеймана Везирова с проспектом Бабека. Вдоль этой улицы для комфортного передвижения пешеходов проложены тротуары шириной семь метров, высажены деревья и кустарники, созданы надземные пешеходные переходы, зарядная станция для электромобилей, заправочная станция и другая необходимая инфраструктура. Для обеспечения комфортного движения автомобилей и предотвращения заторов в необходимых местах предусмотрены полосы для поворота и разворота. В рамках проекта перед школой установлен пешеходный мост для обеспечения комфортного передвижения пешеходов к парку и Бакинскому европейскому лицею.

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и их дочери посадили первые дубовые деревья в парке Дубовой площади.

Глава государства, первая леди и их дочери также приняли участие в открытии площади Заман и пешеходного моста в «Баку Белый город».

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной работе.

Мост длиной 234 метра и шириной от 7 до 13 метров сыграет важную роль в обеспечении комфорта пешеходов в «Баку Белом городе». По этому мосту пешеходы смогут легко добраться до площади Заман, расположенной на проспекте 8 Ноября, от проспекта Бабека до района Центрального парка, а от площади Фонтанов до бульвара Белого города. Эскалаторы и лифты, установленные на мосту, обеспечат доступ к новой станции метро «Белый город».

Расположенная на улице 8 Ноября площадь Заман окружена красивым ландшафтом и комплексом фонтанов. Она стала пространством для любителей искусства и культуры: на площади демонстрируются работы многих известных местных и зарубежных мастеров. Площадь украшена состоящей из семи часов композицией Seven Public Clocks, созданной всемирно известным художником Константином Криком специально для проекта «Баку Белый город». Аналогичная художественная инсталляция Six Public Clocks, созданная Константином Криком в 1999 году, в настоящее время находится в Лондоне и стала одним из его символов.

На площади также привлекает внимание бронзовая композиция под названием «Над облаками» Джозефа Клибанского. На одной из центральных улиц Белого города – Бульварной улице установлена скульптура современного британского скульптора Саймона Гаджена «В поисках света». Специально изготовленная Саймоном Гадженом для Белого города работа «Фламинго» вскоре украсит парк Дагдагана в Белом городе.