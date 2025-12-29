Взрыв в Мелитополе: ранены российские солдаты, поврежден военный «Урал»

В Мелитополе (город в Запорожской области Украины, захвачен РФ в феврале 2022 года) 20 декабря в результате взрыва ранения получили четверо российских солдат, был поврежден военный грузовой автомобиль «Урал». Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Взрыв в Мелитополе... (ранены - ред.) по меньшей мере четверо российских военных, поврежден «Урал». Утром 20 декабря 2025 года в районе промзоны …Мелитополя Запорожской области российские солдаты загружали свой военный «Урал», - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что промзону Мелитополя подразделения российских войск используют в качестве складов боеприпасов и базирования своей военной техники.