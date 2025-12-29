USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Взрыв в Мелитополе: ранены российские солдаты, поврежден военный «Урал»

12:46 1322

В Мелитополе (город в Запорожской области Украины, захвачен РФ в феврале 2022 года) 20 декабря в результате взрыва ранения получили четверо российских солдат, был поврежден военный грузовой автомобиль «Урал». Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Взрыв в Мелитополе... (ранены - ред.) по меньшей мере четверо российских военных, поврежден «Урал». Утром 20 декабря 2025 года в районе промзоны …Мелитополя Запорожской области российские солдаты загружали свой военный «Урал», - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что промзону Мелитополя подразделения российских войск используют в качестве складов боеприпасов и базирования своей военной техники.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 233
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 197
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
14:49 265
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 717
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1150
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
13:39 1796
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
14:30 3625
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2274
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
13:04 2598
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2960
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
01:19 3724

