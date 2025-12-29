Ограничения в российских регионах

USD 1.7000
Власти российских регионов в преддверии Нового года снова стали отменять или ограничивать праздничные мероприятия в связи с войной в Украине, пишут российские СМИ.

За исключением новогодних елок для детей большинство мероприятий отменили в Хакасии, Тыве, Башкирии, Бурятии, Чувашии, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в аннексированном Крыму.

Также в российских регионах ограничили использование пиротехники. В частности, такие решения приняли власти приграничных с Украиной Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Кроме того, полный запрет на пиротехнику, кроме хлопушек, бенгальских огней и холодных фонтанов, ввели в Калужской, Пензенской, Орловской и Тверской областях, а также в Калмыкии. При этом власти как минимум 64 субъектов из 89 не будут проводить салюты в крупных городах, подсчитал ТАСС.

