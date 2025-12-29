Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого были детально обсуждены все 20 пунктов мирного плана. Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, американский лидер подтвердил, что обсуждал документ пункт за пунктом, именно тот план, который был ранее согласован сторонами.

«Трамп мне сказал, что он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. Я его за это поблагодарил, потому что важно, чтобы мы все были в одном контексте и чтобы обсуждался именно этот документ, а не какой-то другой», – отметил украинский президент.

Он добавил, что Трамп сообщил о готовности Путина к выполнению договоренностей, однако украинская сторона относится к таким заявлениям с осторожностью.

«Для нас это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Нам важно, чтобы слова совпадали с действиями», – подчеркнул Зеленский.

Президент воздержался от раскрытия деталей переговоров, подчеркнув, что ключевое значение имеет практическое выполнение соглашений, а не только слова российской стороны.

Он также отметил, что окончание войны и приостановка действия военного положения в Украине возможны лишь при предоставлении стране действенных гарантий безопасности.

«Прежде всего мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реальная эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии», – пояснил президент.