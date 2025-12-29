USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана

обновлено 13:39
13:39 1797

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого были детально обсуждены все 20 пунктов мирного плана. Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, американский лидер подтвердил, что обсуждал документ пункт за пунктом, именно тот план, который был ранее согласован сторонами.

«Трамп мне сказал, что он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. Я его за это поблагодарил, потому что важно, чтобы мы все были в одном контексте и чтобы обсуждался именно этот документ, а не какой-то другой», – отметил украинский президент.

Он добавил, что Трамп сообщил о готовности Путина к выполнению договоренностей, однако украинская сторона относится к таким заявлениям с осторожностью.

«Для нас это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Нам важно, чтобы слова совпадали с действиями», – подчеркнул Зеленский.

Президент воздержался от раскрытия деталей переговоров, подчеркнув, что ключевое значение имеет практическое выполнение соглашений, а не только слова российской стороны.

Он также отметил, что окончание войны и приостановка действия военного положения в Украине возможны лишь при предоставлении стране действенных гарантий безопасности.

«Прежде всего мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реальная эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии», – пояснил президент.

* * * 13:01

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу обеспечить Киеву гарантии безопасности сроком на 30–50 лет. Об этом сообщил Зеленский журналистам, передает РБК-Украина.

«Мы проговорили командами. Вчера утвердили с президентом США, что у нас будут сильные гарантии безопасности от США. Действительно, это не навсегда, в документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности», – отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он поднял вопрос о более долгом сроке гарантий. Он добавил, что в разговоре с Трампом подчеркнул, что в Украине уже идет война почти 15 лет, и поэтому ему хотелось бы, чтобы гарантии безопасности были более длительными.

«Я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать», – подчеркнул глава государства.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 240
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 202
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 265
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 721
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1152
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1798
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3629
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2275
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2598
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2962
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3724

