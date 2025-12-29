В Баку полиция накрыла склад с пиротехникой

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 12-го отделения полиции, в городке Шуша поселка Рамана был обнаружен склад, где тайно продавались пиротехнические средства. В ходе операции был задержан 38-летний Н.Шукюров, организовавший продажу пиротехники и легковоспламеняющихся веществ. У него было изъято 803 коробки звуковых и 6 372 единицы пиротехнических средств, создающих световые эффекты. В отношении задержанного лица составлен протокол, который был направлен в суд для рассмотрения.

Отметим, что на прошлой неделе в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции в связи с пресечением продажи пиротехнических изделий, было выявлено 25 таких фактов. В отношении задержанных приняты соответствующие меры. Сотрудники полиции продолжают работу по предотвращению продажи пиротехнических изделий.