Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

В Баку полиция накрыла склад с пиротехникой

торговец задержан
13:23

В Сабунчинском районе Баку обнаружены 803 коробки пиротехнических средств.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 12-го отделения полиции, в городке Шуша поселка Рамана был обнаружен склад, где тайно продавались пиротехнические средства. В ходе операции был задержан 38-летний Н.Шукюров, организовавший продажу пиротехники и легковоспламеняющихся веществ. У него было изъято 803 коробки звуковых и 6 372 единицы пиротехнических средств, создающих световые эффекты. В отношении задержанного лица составлен протокол, который был направлен в суд для рассмотрения.

Отметим, что на прошлой неделе в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции в связи с пресечением продажи пиротехнических изделий, было выявлено 25 таких фактов. В отношении задержанных приняты соответствующие меры. Сотрудники полиции продолжают работу по предотвращению продажи пиротехнических изделий.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
14:49
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
13:39
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
14:30
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
13:04
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
01:19

