Америка заинтересовалась пакистанской сурьмой

Глава пакистанской горнодобывающей компании Himalayan Earth Exploration Лиакат Али Султан заявил, что «благодаря желанию президента США Дональда Трампа обеспечить (поставки) критически важных минералов» переговоры, которые Исламабад вел последние семь лет с особым акцентом на поставки сурьмы, «наконец набирают обороты в Пакистане и США».

При этом Пакистан, обладающий всего 1% мировых запасов сурьмы, стремится максимально использовать сложившуюся ситуацию. В сентябре американская компания US Strategic Metals подписала соглашение с руководством Пакистана о сотрудничестве «в сфере критически важных минералов для оборонной, аэрокосмической и технологической отраслей». Предприятие, чья перерабатывающая фабрика и рудник в США пока не запущены, уже в октябре получила из Пакистана пробную партию сурьмы.