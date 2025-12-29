Дед Мороз тоже спешит выиграть подарки в Банке Республика

Новый год приближается, и в Баку ощущается особая праздничная динамика. В городе уже заметили Деда Мороза. Его олени отдыхают, а волшебные сани на этот раз остались припаркованными. Причина проста — в этом году у Деда Мороза новый план: выиграть автомобиль или золотой слиток.

Причина проста — приближается первый тираж лотереи «Золотой выбор», проводимой в рамках ломбардных кредитов Банка Республика, а разыгрываемые призы настолько привлекательны, что способны заинтересовать даже Деда Мороза — автомобиль и золотой слиток 999 пробы.

Если вы тоже хотите встретить Новый год за рулем нового автомобиля BYD Destroyer или стать обладателем золотого слитка 999 пробы, оформите ломбардный кредит в Банке Республика на сумму от 500 AZN и станьте участником лотереи «Золотой выбор».

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальной странице.

Если вы хотите оформить кредит на выгодных условиях и при этом получить возможность выиграть автомобиль и золотые слитки – сделайте правильный выбор с Банком Республика и станьте победителем!

