Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Дед Мороз тоже спешит выиграть подарки в Банке Республика

13:50 290

До первого тиража лотереи «Золотой выбор» остались считанные дни.

Новый год приближается, и в Баку ощущается особая праздничная динамика. В городе уже заметили Деда Мороза. Его олени отдыхают, а волшебные сани на этот раз остались припаркованными. Причина проста — в этом году у Деда Мороза новый план: выиграть автомобиль или золотой слиток.

Причина проста — приближается первый тираж лотереи «Золотой выбор», проводимой в рамках ломбардных кредитов Банка Республика, а разыгрываемые призы настолько привлекательны, что способны заинтересовать даже Деда Мороза — автомобиль и золотой слиток 999 пробы.

Если вы тоже хотите встретить Новый год за рулем нового автомобиля BYD Destroyer или стать обладателем золотого слитка 999 пробы, оформите ломбардный кредит в Банке Республика на сумму от 500 AZN и станьте участником лотереи «Золотой выбор».

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальной странице

Если вы хотите оформить кредит на выгодных условиях и при этом получить возможность выиграть автомобиль и золотые слитки – сделайте правильный выбор с Банком Республика и станьте победителем! 

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Центр поддержки клиентов: 144.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 248
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 210
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 268
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 724
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1156
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1803
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3633
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2278
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2602
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2966
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3724

