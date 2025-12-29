USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Снегопад и сильный ветер

13:58 1298

В Баку и на Апшеронском полуострове 30 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что ночью и утром в некоторых местах возможна изморось. Умеренный юго-западный ветер сменится утром временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки, выпадет снег. Днем в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, в некоторых местах до 2° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 7-10° мороза, в высокогорных районах 11-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 252
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 212
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 273
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 728
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1159
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1804
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3638
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2281
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2606
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2968
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3725

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 252
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 212
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 273
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 728
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1159
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1804
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3638
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2281
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2606
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2968
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться