«В самое ближайшее время»: Кремль анонсирует новый разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, вероятно, в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Звонок будет с Трампом в самое ближайшее время», — сказал Песков. Речь о телефонной беседе с украинским президентом пока не идет.

Путин и Трамп созвонились накануне перед тем, как американский лидер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским во Флориде. Беседа длилась час и 15 минут, Трамп назвал ее «хорошей и очень продуктивной».

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США проявили взаимную заинтересованность к достижению «долговременного урегулирования конфликта» в Украине. Трамп заявил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с Зеленским. Президенты двух стран договорились вновь созвониться по итогам встречи Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго.