Российский олигарх не хочет отдавать Украине деньги

По словам представителей миллиардера, перевод средств невозможен до завершения расследования и судебного разбирательства, инициированного властями Джерси в отношении Абрамовича.

Согласно данным издания, в результате сделки бизнесмен получил £2,5 млрд, однако средства заморожены на его счетах из-за санкций. Власти Великобритании потребовали, чтобы эти деньги были переданы Киеву, но Абрамович не намерен этого делать и нанял команду юристов для защиты своих прав в суде, отмечает The Times.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. С тех пор клуб пять раз становился чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевывал Кубок Англии и трижды – Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал команду из-за санкций.