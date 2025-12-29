Российский олигарх не хочет отдавать Украине деньги

Российский бизнесмен Роман Абрамович не перечислил Украине средства, вырученные от продажи английского футбольного клуба «Челси», сообщили его представители газете The Times.
По словам представителей миллиардера, перевод средств невозможен до завершения расследования и судебного разбирательства, инициированного властями Джерси в отношении Абрамовича.
Согласно данным издания, в результате сделки бизнесмен получил £2,5 млрд, однако средства заморожены на его счетах из-за санкций. Власти Великобритании потребовали, чтобы эти деньги были переданы Киеву, но Абрамович не намерен этого делать и нанял команду юристов для защиты своих прав в суде, отмечает The Times.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. С тех пор клуб пять раз становился чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевывал Кубок Англии и трижды – Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал команду из-за санкций.