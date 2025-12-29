USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Российский олигарх не хочет отдавать Украине деньги

14:05

Российский бизнесмен Роман Абрамович не перечислил Украине средства, вырученные от продажи английского футбольного клуба «Челси», сообщили его представители газете The Times.

По словам представителей миллиардера, перевод средств невозможен до завершения расследования и судебного разбирательства, инициированного властями Джерси в отношении Абрамовича.

Согласно данным издания, в результате сделки бизнесмен получил £2,5 млрд, однако средства заморожены на его счетах из-за санкций. Власти Великобритании потребовали, чтобы эти деньги были переданы Киеву, но Абрамович не намерен этого делать и нанял команду юристов для защиты своих прав в суде, отмечает The Times.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. С тех пор клуб пять раз становился чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевывал Кубок Англии и трижды – Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал команду из-за санкций.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19

