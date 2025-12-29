МИД Азербайджана o Сомалиленде

Азербайджан подтверждает свою полную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ, сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

Ведомство отметило, что признание региона Сомалиленд независимым государством противоречит нормам и принципам международного права и Уставу ООН.

«Азербайджан сам пережил болезненный опыт иностранной военной оккупации и сепаратизма на своей территории в нарушение международного права. Руководствуясь этими принципами и собственным опытом, позиция Азербайджана остается твердо приверженной сохранению суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств. Мы также призываем международное сообщество действовать ответственно и в полном соответствии с международным правом», - говорится в сообщении.