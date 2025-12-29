USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

МИД Азербайджана o Сомалиленде

14:34 668

Азербайджан подтверждает свою полную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ, сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

Ведомство отметило, что признание региона Сомалиленд независимым государством противоречит нормам и принципам международного права и Уставу ООН.

«Азербайджан сам пережил болезненный опыт иностранной военной оккупации и сепаратизма на своей территории в нарушение международного права. Руководствуясь этими принципами и собственным опытом, позиция Азербайджана остается твердо приверженной сохранению суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств. Мы также призываем международное сообщество действовать ответственно и в полном соответствии с международным правом», - говорится в сообщении.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 259
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 214
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 276
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 735
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1161
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1806
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3642
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2286
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2606
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2969
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3726

