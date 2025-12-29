Израиль опасается давления Трампа на Нетаньяху

USD 1.7000
В Израиле выражают озабоченность тем, что на встрече 29 декабря президент США Дональд Трамп может попытаться повлиять на позицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросу урегулирования ситуации в секторе Газа, сообщает Financial Times.

По данным источника, израильские власти выражают обеспокоенность тем, что Трамп, стремясь показать прогресс в вопросе прекращения огня, может оказывать давление на Нетаньяху по ряду ключевых пунктов, включая возможный дальнейший отвод израильских войск, а также обойти острые вопросы, связанные с разоружением палестинского движения ХАМАС.

«Существуют опасения, что Трамп выбьет почву из-под ног Израиля», – сказал собеседник газеты.

По его словам, «американцы наивны, если думают, что смогут продвинуться в чем-либо без того, чтобы ХАМАС сложил оружие». Собеседник FT подчеркнул, что реального плана разоружения палестинского движения пока нет.

Кроме того, как отмечает FT, возможным источником разногласий между Нетаньяху и Трампом может стать участие Турции и Катара в управлении сектором Газа. Газета подчеркивает, что обе страны поддерживают нынешнюю администрацию США, как и Палестинская национальная администрация, однако Нетаньяху не приветствует их вмешательство в управление анклавом.

По информации издания, Нетаньяху намерен на встрече обсудить и угрозу со стороны Ирана: израильские чиновники отмечают, что Тегеран активно работает над восстановлением арсенала баллистических ракет.

По словам источника, Нетаньяху собирается заявить Трампу: «Мы не можем допустить, чтобы Иран снова нарастил свой арсенал».

Встреча лидеров состоится 29 декабря в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и станет шестой за последний год на высшем уровне.

