Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы, принятые Милли Меджлисом.

Согласно указу, внесены поправки в Налоговый кодекс и законы «О статусе депутата Милли Меджлиса», «О социальном страховании», «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих», «О государственном обязательном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов», «О медицинском страховании», «О государственной службе», «О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом», «О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатических служб, работающих в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», «О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови, такими как гемофилия и талассемия», «О страховой деятельности», «Обязательное страхование от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом», «Об обязательной диспансеризации детей», «О таможенном тарифе», «О безналичных расчетах» и «О правах лиц с инвалидностью».