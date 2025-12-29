Пожар в Баку: есть погибший

В Бинагадинском районе Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации, в двухкомнатном доме общей площадью 40 кв. метров сгорели горючие конструкции одной из комнат на площади 16 кв. метров, кровля — на площади 12 кв. метров, а также коридор площадью 6 кв. метров.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено частично обгоревшее тело одного человека, которое передано по назначению. Еще один человек получил ожоговые травмы. Остальная часть дома, а также прилегающие жилые строения были защищены от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями противопожарной службы.