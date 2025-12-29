Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области

Продвижения российских войск за минувшие сутки зафиксированы в городе Мирноград и возле соседнего села Красный Лиман Донецкой области, вблизи села Филиал Синельниковского района Днепропетровской области и возле города Гуляйполе Запорожской области.

«(Войска РФ- ред.) продвинулись в Мирнограде, у Красного Лимана, Филиала и Гуляйполя», - сообщает OSINT-проект DeepState в понедельник в Telegram.

Согласно картам проекта, российские ВС захватили за сутки 3,01 кв. км на покровском направлении (Мирноград, Красный Лиман) при сокращении «серой зоны» на 4,62 кв. км, а на гуляйпольском и новопавловском (Филиал) направлениях - 23,78 кв. км при сокращении 7 на 7 км/с.

На 9,55 кв. км увеличилась «серая зона» также на запорожском направлении в районе Каменского, вдоль берега бывшего Каховского водохранилища, где площадь захваченных территорий не увеличилась.

Суммарно площадь контроля российских войск выросла за сутки на 26,79 кв. км, «серая зона» уменьшилась на 6,84 кв. км.

Как сообщалось, на прошлой неделе российские ВС увеличивали площадь контроля в среднем на 21,95 кв. км ежесуточно, а «серая зона» увеличивалась в среднем на 2,86 кв. км.