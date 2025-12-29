USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области

DeepState
14:49 280

Продвижения российских войск за минувшие сутки зафиксированы в городе Мирноград и возле соседнего села Красный Лиман Донецкой области, вблизи села Филиал Синельниковского района Днепропетровской области и возле города Гуляйполе Запорожской области.

«(Войска РФ- ред.) продвинулись в Мирнограде, у Красного Лимана, Филиала и Гуляйполя», - сообщает OSINT-проект DeepState в понедельник в Telegram.

Согласно картам проекта, российские ВС захватили за сутки 3,01 кв. км на покровском направлении (Мирноград, Красный Лиман) при сокращении «серой зоны» на 4,62 кв. км, а на гуляйпольском и новопавловском (Филиал) направлениях - 23,78 кв. км при сокращении 7 на 7 км/с.

На 9,55 кв. км увеличилась «серая зона» также на запорожском направлении в районе Каменского, вдоль берега бывшего Каховского водохранилища, где площадь захваченных территорий не увеличилась.

Суммарно площадь контроля российских войск выросла за сутки на 26,79 кв. км, «серая зона» уменьшилась на 6,84 кв. км. 

Как сообщалось, на прошлой неделе российские ВС увеличивали площадь контроля в среднем на 21,95 кв. км ежесуточно, а «серая зона» увеличивалась в среднем на 2,86 кв. км.

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 268
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 220
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 281
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 742
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1165
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1809
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3648
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2290
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2609
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2972
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3726

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2026 год
15:03 268
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 220
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области
Россияне продвинулись в Мирнограде, возле Гуляйполя и в Днепропетровской области DeepState
14:49 281
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 742
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1165
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана
Зеленский: Трамп проговорил с Путиным каждый пункт мирного плана обновлено 13:39
13:39 1809
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество
Путин и Трамп в унисон: никакого перемирия на Рождество обновлено 14:30
14:30 3648
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
Генпрокуратура предупредила азербайджанцев: с наемниками церемониться не будут
13:28 2290
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские
Кровавая операция против ИГИЛ в Турции: погибли полицейские обновлено 13:04
13:04 2609
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
В Казахстане предложили ограничить Назарбаеву выезд за границу
12:05 2972
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан
Бойцы Асада уходят в Сирийский Курдистан новый поворот; все еще актуально
01:19 3726
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться