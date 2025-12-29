Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел обсуждение с грузинским коллегой Мaкой Ботчоришвили вопросов, связанных с экспортом азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии.

Как сообщили в МИД Азербайджана, cтороны с удовлетворением отметили достигнутую договоренность по тарифам, касающимся экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению транзитом через Грузию, и подчеркнули важность продолжения сотрудничества в данном направлении. Джейхун Байрамов выразил благодарность руководству Грузии за оперативное и конструктивное решение данного вопроса.