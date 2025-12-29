Запрет асбеста в Азербайджане: вырастут ли цены на стройматериалы?

Оборот асбеста и содержащих его материалов в Азербайджане в ближайшие годы может быть полностью запрещен. Эксперт по недвижимости Эльнур Азадов в интервью haqqin.az отметил, что подобная практика уже давно применяется за рубежом.

«В Азербайджане и в целом на постсоветском пространстве такие строительные материалы в свое время были достаточно распространены. Их производство велось в двух основных направлениях: во-первых, это кровельные материалы — всем известный шифер, во-вторых, они широко применялись в канализационных трубах. В меньших объемах асбест также использовался в электронике и в некоторых противопожарных материалах», — отметил Азадов.

По словам эксперта, уже около 15 лет в Азербайджане продажа и спрос на эти материалы значительно сократились. Он подчеркнул, что многие кровельные покрытия были заменены более современными металлическими листовыми профильными материалами. Они считаются более практичными, удобными в использовании, легкими и современными, а также представлены в разнообразной цветовой гамме, добавил Азадов.

«Что касается канализационных труб, то уже около 15 лет в стране налажено их местное производство, и в большинстве стран сегодня для канализации используются полиэтиленовые трубы. После распада СССР производство шиферных материалов в Азербайджане практически прекратилось. Лишь в очень небольших объемах осуществлялся импорт из России. В случае введения запретов на оборот асбеста импорт таких материалов в страну будет полностью запрещен. Проще говоря, их уже невозможно будет провести через таможню, а местного производства не существует», — заявил эксперт.

Говоря об уже используемых асбестсодержащих материалах, Азадов отметил, что их осталось очень мало. По его словам, канцерогенные свойства этих материалов со временем значительно снизились.

«Незначительное воздействие все же есть, однако, учитывая, что эти материалы используются на открытом воздухе и не находятся непосредственно внутри жилых помещений, я не считаю, что существует необходимость в их демонтаже или замене. В целом асбестсодержащие строительные материалы, представленные на нашем рынке, составляют не более нескольких процентов — порядка 2–3% от общего объема. Поэтому исключение этих материалов с рынка, ограничение их ввоза и запрет на производство на начальном этапе не окажут существенного влияния на рынок», — резюмировал эксперт».

Отметим, что асбест вреден, потому что его мельчайшие волокна, попадая в легкие при вдыхании пыли, не выводятся организмом и провоцируют тяжелые заболевания: асбестоз (фиброз легких), рак легких, гортани, яичников, а также мезотелиому (рак плевры), приводя к хроническим респираторным проблемам и смерти.