Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новые правила господдержки НПО

16:03 447

В Азербайджане совершенствуется деятельность Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО).

Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд указов и распоряжений с целью повышения эффективности работы агентства.

Согласно новому указу, государственные органы и структуры, финансируемые из государственного бюджета и имеющие право предоставлять гранты юридическим и физическим лицам, а также муниципалитетам, в том числе Фонд молодежи Азербайджана, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Агентство социальных услуг, будут осуществлять все виды финансирования НПО - как на конкурсной, так и на внеконкурсной основе, включая государственные заказы и субсидии, - по принципу «единого окна» совместно с Агентством государственной поддержки НПО.

Согласно изменениям, в Азербайджане создается информационная система «Государственная поддержка НПО». Функции владельца и оператора системы будет выполнять Агентство государственной поддержки НПО.

Алиевы в «Баку Белый город»
Алиевы в «Баку Белый город» фото; новость дополнена
17:35 4127
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала видео
17:20 1047
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании обновлено 16:42
16:42 3509
Во сколько обойдется новогодний стол?
Во сколько обойдется новогодний стол? комментарий эксперта
16:35 962
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая; все еще актуально
03:15 4254
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
16:18 790
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год обновлено 15:32
15:32 2530
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 1633
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции обновлено 17:54
17:54 1024
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 2164
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1985

