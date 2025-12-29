135 тысяч россиян отправили в армию по призыву

USD 1.7000
В России завершился осенний призыв граждан на военную службу: в вооруженные силы, а также другие войска и формирования направили 135 тыс. новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет, сообщило Минобороны РФ.

Прошедший осенний призыв стал самым большим с 2016 года, когда в армию РФ были отправлены 152 тыс. человек, а также с начала войны в Украине: в 2022 году в рамках осенней кампании призвали 120 тыс. срочников, в 2023-м — 130 тыс., а в 2024-м — 133 тыс., замечает The Moscow Times.

Увеличение численности призывников этой осенью объясняется тем, что в весеннюю кампанию было призвано меньше людей, чем планировалось, говорил глава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов. Оповещения о явке на призывные пункты рассылались через портал «Госуслуги».

С 1 января 2026 года призыв на военную службу в России будет проходить в течение всего календарного года. Однако отправку призывников, как и ранее, планируется осуществлять с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

