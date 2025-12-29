Раскол в США отменяется: почему Маск отказался от собственной партии

USD 1.7000
Американский предприниматель Илон Маск отказался от идеи создания собственной политической партии в США под влиянием вице-президента страны Джей Ди Вэнса, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как пишет газета, сама идея богатейшего человека мира, располагающего почти неограниченными ресурсами, о создании собственной партии, способной расколоть Республиканскую партию и сыграть на руку демократам, вызвала шок среди американских правых и обеспокоила Белый дом. В окружении Маска при этом заверили журналистов, что он рассматривал такой шаг всерьез.

По словам двух источников, Вэнс и его команда опасались, что появление новой партии может нанести ущерб позициям республиканцев на промежуточных выборах 2026 года и в дальнейшем. В этой связи вице-президент призывал союзников предпринимателя повлиять на него и убедить отказаться от этих планов.

Как отмечают собеседники издания, впоследствии Вэнс лично занялся лоббированием в Конгрессе кандидатуры союзника Маска Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Айзекман, чья компания сотрудничает с SpaceX, возглавил агентство в декабре. Многомесячные усилия Вэнса и других представителей Белого дома дали результат: после отказа от идеи создания партии Маск в ноябре появился в Белом доме на ужине в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, а убийство консервативного активиста Чарли Кирка, по словам одного из источников, подтолкнуло его к поддержке кампаний Республиканской партии на промежуточных выборах.

Несмотря на то что президент Дональд Трамп и Маск вновь наладили отношения – летом между ними произошла публичная размолвка после критики бизнесменом «большого и прекрасного билля», – это примирение остается хрупким, отмечают источники. Их взаимодействие строится вокруг общих задач, включая победы на выборах и сокращение численности госаппарата, однако, по словам шести собеседников, между ними сохраняются серьезные разногласия. Команда Трампа, в частности, была удивлена темпами и напористостью, с которыми предприниматель вмешивался в работу правительства.

В то же время, подчеркивает WP, при всей своей непредсказуемости Маск остается сильным союзником. Обладая значительными финансовыми возможностями, он может стать важным активом для движения MAGA после ухода Трампа с поста президента, в том числе и для самого Вэнса. Роль вице-президента в сближении Трампа и Маска, как отмечает издание, отражает и его собственные тесные связи с миллиардером: по словам одного из источников, они регулярно общаются, а Маск рассматривает Вэнса как перспективного кандидата на президентских выборах 2028 года.

