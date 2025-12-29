Меньше немецкого оружия в Украину, больше двум другим странам

По итогам 2025 года в Германии впервые после двух рекордных лет снизился экспорт вооружений. За год федеральное правительство одобрило экспортные поставки военной техники на сумму 8,4 млрд евро, сообщает агентство dpa в понедельник.

В 2024 году объем одобренных поставок составил 13,3 млрд евро, а в 2023 году - 12,15 млрд евро. Причиной снижения стало значительное сокращение экспорта вооружений в Украину, который составил 1,14 млрд евро - по сравнению с 8,15 млрд евро за весь предыдущий год.

В правительстве пояснили dpa, что текущая поддержка Украины ведется по уже выданным в прошлом экспортным лицензиям. «Кроме того, средства для Украины направляются на долгосрочные проекты, которые не всегда приводят к немедленному получению экспортных лицензий, а скорее, к выдаче лицензий позже», - цитирует агентство представителя правительства, который добавил, что не вся военная поддержка требует экспортных лицензий, а Украина также все больше инвестирует в собственное производство вооружений.

Новое правительство Германии, пришедшее к власти в этом году по итогам досрочных выборов, на самую большую сумму одобрило поставки вооружений Норвегии - 1,31 млрд евро. На втором месте идет Турция с 726 млн евро, это самый большой показатель для страны с 1999 года, отмечает dpa.

Норвегия стала крупнейшей страной-получателем немецкого военного экспорта, вероятно, из-за крупных заказов на боевые танки и подводные лодки. В случае с Турцией рост произошел за счет одобрения поставок истребителей Eurofighter.