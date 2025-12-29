Во сколько обойдется новогодний стол?

До Нового года остаются считанные дни, и в домах уже идут активные приготовления к праздничному застолью. Во сколько в этом году обойдется новогодний стол рассказал экономист Рашад Гасанов в интервью haqqin.az.

По словам эксперта, однозначно определить конкретную сумму и утверждать, что именно столько будет стоить новогодний стол в стране, невозможно. Он отметил, что этот показатель напрямую зависит от доходов семьи.

«Между уровнем доходов семьи и стоимостью праздничного стола существует положительная корреляция: чем выше доходы, тем большую сумму люди могут выделить на Новый год. Итоговая стоимость меняется в зависимости от ассортимента, качества и цен потребляемых продуктов. В стране есть немало семей, которые получают доходы неофициальными путями, и такие семьи могут тратить на праздничный стол десятки тысяч манатов. В то же время существуют семьи, которые не могут выделить на эти цели даже 50 манатов», — отметил экономист.

Оценивая ситуацию в целом и сравнивая ее с предыдущими годами, Гасанов подчеркнул, что рост цен на продукты питания примерно на 8% по сравнению с прошлым годом дает основания говорить о соответствующем увеличении расходов.

«Расходы на новогодний стол в этом году в среднем будут на 8% выше, чем годом ранее. Это означает, что на каждые 100 манатов гражданам придется потратить примерно на 8 манатов больше. Данный расчет носит обобщенный и условный характер. Итоговые расходы могут отличаться в зависимости от того, как в течение года менялись доходы семьи и к какой социальной группе она относится», — пояснил Гасанов.