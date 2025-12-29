USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Во сколько обойдется новогодний стол?

16:35 965

До Нового года остаются считанные дни, и в домах уже идут активные приготовления к праздничному застолью. Во сколько в этом году обойдется новогодний стол рассказал экономист Рашад Гасанов в интервью haqqin.az.

По словам эксперта, однозначно определить конкретную сумму и утверждать, что именно столько будет стоить новогодний стол в стране, невозможно. Он отметил, что этот показатель напрямую зависит от доходов семьи.

«Между уровнем доходов семьи и стоимостью праздничного стола существует положительная корреляция: чем выше доходы, тем большую сумму люди могут выделить на Новый год. Итоговая стоимость меняется в зависимости от ассортимента, качества и цен потребляемых продуктов. В стране есть немало семей, которые получают доходы неофициальными путями, и такие семьи могут тратить на праздничный стол десятки тысяч манатов. В то же время существуют семьи, которые не могут выделить на эти цели даже 50 манатов», — отметил экономист.

Оценивая ситуацию в целом и сравнивая ее с предыдущими годами, Гасанов подчеркнул, что рост цен на продукты питания примерно на 8% по сравнению с прошлым годом дает основания говорить о соответствующем увеличении расходов.

«Расходы на новогодний стол в этом году в среднем будут на 8% выше, чем годом ранее. Это означает, что на каждые 100 манатов гражданам придется потратить примерно на 8 манатов больше. Данный расчет носит обобщенный и условный характер. Итоговые расходы могут отличаться в зависимости от того, как в течение года менялись доходы семьи и к какой социальной группе она относится», — пояснил Гасанов.

Алиевы в «Баку Белый город»
Алиевы в «Баку Белый город» фото; новость дополнена
17:35 4138
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала видео
17:20 1056
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании обновлено 16:42
16:42 3512
Во сколько обойдется новогодний стол?
Во сколько обойдется новогодний стол? комментарий эксперта
16:35 966
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая; все еще актуально
03:15 4257
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
16:18 795
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год обновлено 15:32
15:32 2536
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 1636
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции обновлено 17:54
17:54 1027
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 2170
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1988

