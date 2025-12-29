USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Ени Ясамал

фото
16:37 695

В преддверии новогодних праздников McDonald’s Azərbaycan открыл свой 35-й ресторан в Баку. Ресторан начал работу в одном из крупных жилых районов города — Ени Ясамал по адресу: улица Арифа Мехтиева, вход 2.

В церемонии открытия приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде, генеральный директор компании Оскар Богопольский и предприниматель Захир Гасанов.

Интерьер ресторана выполнен в концепции A Touch of Archery и создает комфортную и легкую атмосферу. Помещение организовано на двух этажах: на первом этаже размещено 40 посадочных мест, на втором — 120.

Гостям доступны интерактивные киоски самообслуживания, услуга подачи заказов к столу, кафе McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов, а также сервис доставки McDelivery. С открытием ресторана создано 100 новых рабочих мест.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже более 26 лет вносит вклад в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

McDonald’s Azərbaycan сотрудничает более чем со 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, включая снабжение и логистику, рекрутмент, информационные технологии, маркетинг и другие направления.

Алиевы в «Баку Белый город»
Алиевы в «Баку Белый город» фото; новость дополнена
17:35 4138
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала видео
17:20 1057
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании обновлено 16:42
16:42 3512
Во сколько обойдется новогодний стол?
Во сколько обойдется новогодний стол? комментарий эксперта
16:35 967
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая; все еще актуально
03:15 4258
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
16:18 795
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год обновлено 15:32
15:32 2536
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 1636
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции обновлено 17:54
17:54 1027
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 2171
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1988

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в «Баку Белый город»
Алиевы в «Баку Белый город» фото; новость дополнена
17:35 4138
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала видео
17:20 1057
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании обновлено 16:42
16:42 3512
Во сколько обойдется новогодний стол?
Во сколько обойдется новогодний стол? комментарий эксперта
16:35 967
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая; все еще актуально
03:15 4258
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
16:18 795
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год обновлено 15:32
15:32 2536
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 1636
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции обновлено 17:54
17:54 1027
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 2171
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1988
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться