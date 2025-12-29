McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Ени Ясамал

В церемонии открытия приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде, генеральный директор компании Оскар Богопольский и предприниматель Захир Гасанов.

В преддверии новогодних праздников McDonald’s Azərbaycan открыл свой 35-й ресторан в Баку. Ресторан начал работу в одном из крупных жилых районов города — Ени Ясамал по адресу: улица Арифа Мехтиева, вход 2.

Интерьер ресторана выполнен в концепции A Touch of Archery и создает комфортную и легкую атмосферу. Помещение организовано на двух этажах: на первом этаже размещено 40 посадочных мест, на втором — 120.

Гостям доступны интерактивные киоски самообслуживания, услуга подачи заказов к столу, кафе McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов, а также сервис доставки McDelivery. С открытием ресторана создано 100 новых рабочих мест.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже более 26 лет вносит вклад в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

McDonald’s Azərbaycan сотрудничает более чем со 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, включая снабжение и логистику, рекрутмент, информационные технологии, маркетинг и другие направления.