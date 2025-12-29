USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

В Nar растут эмоции – 10-й автомобиль ждет своего владельца

В рамках стимулирующей лотереи Çoox Şanslı, проводимой выгодным мобильным оператором Nar, сегодня будут определены очередные победители. Один из везучих абонентов Nar станет обладателем 10-го автомобиля Haval H6 Ultra, а еще трое выиграют смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Победители определяются случайным образом, а результаты объявляются в прямом эфире. Лотерея Çoox Şanslı продлится до конца года, предоставляя абонентам Nar возможность выиграть ценные призы — смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra каждую неделю и Li L9 Ultra в финальном розыгрыше.

Следует отметить, что для участия в лотерее Çoox Şanslı абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN – 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN – 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение Nar+ или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az  

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

