Бизнесмена судят за жестокое убийство

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное слушание по уголовному делу бизнесмена Эмиля Агаджанова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Сабины Мамедзаде были уточнены сведения о личности подсудимого. Уголовное дело передано на рассмотрение суда. Судебное заседание назначено на 8 января.

Убийство произошло 23 августа этого года в Ясамальском районе Баку. Тело Ирады Мурадовой было найдено в ванной комнате квартиры бизнесмена. По результатам расследования установлено, что женщина с особой жестокостью убита Агаджановым. Ему предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (убийство с особой жестокостью) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В ходе следствия установлено, что Агаджанов в момент совершения убийства находился в невменяемом состоянии. Его взяли под полицейский надзор для принудительного лечения в психиатрической больнице.

Отметим, что Эмиль Агаджанов является владельцем компаний: ООО Chermington Transportation Services, ООО AZRENT, ООО Caspi Style и магазина итальянского бренда YAMAMAY, покойная Ирада Мурадова, как сообщается, занимала должность исполнительного директора YAMAMAY.