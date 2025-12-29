USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Низами Юсифли назначен советником министра, сообщили в пресс-службе министерства.

Низами Юсифли получил степень бакалавра в области финансов в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) и степень магистра в области финансовых рынков с отличием.

Низами Юсифли, начавший свою карьеру в EY Azerbaijan (Ernst & Young), с 2020 года занимает различные руководящие должности в Azerbaijan Investment Holding (AIH).

За время своей профессиональной карьеры приобрел обширный опыт в областях финансового контроля, аудита, управления государственными активами, стратегического планирования, корпоративного управления и инвестиций.

Низами Юсифли также занимал руководящие должности в ряде частных предприятий, преподавал финансовый учет и корпоративные финансы в группах SABAH Азербайджанского государственного экономического университета.

