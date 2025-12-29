USD 1.7000
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала

Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала

В столице Ирана Тегеране второй день продолжаются акции протеста, вызванные резким ослаблением национальной валюты и ростом цен. Основную часть участников составляют представители торгового сектора. В ряде районов города, включая рынки и торговые улицы, временно приостановлена работа магазинов, сообщают иранские СМИ.

Поводом для недовольства стало существенное падение курса риала по отношению к доллару США. По данным на 28 декабря, курс достиг отметки около 1 445 000 риалов за доллар. На фоне валютных колебаний сохраняется высокая инфляция: по официальной статистике, с начала года она превысила 50%, а цены на продукты питания значительно выросли.

Власти заявляют о намерении принять меры для стабилизации ситуации на валютном рынке и предупреждают о юридической ответственности за спекулятивные действия. В то же время в государственных СМИ подчеркивается, что экономические трудности усугубляются внешними факторами и санкционным давлением.

Ранее правительство представило в парламент проект бюджета на новый год, предусматривающий увеличение налоговых поступлений. Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал, что возможности государства по компенсации роста цен для населения остаются ограниченными. Пезешкиан обвинил политический истеблишмент страны в недостаточных усилиях по решению экономических проблем народа. Выступая перед депутатами на заседании парламента, где обсуждался проект бюджета на 2026 год, Пезешкиан подчеркнул, что в Иране, обладающем нефтяными и газовыми ресурсами, несмотря на добычу и производство около 8 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в день, недопустимо, чтобы народ сталкивался с голодом. 

Ситуация на рынках остается напряженной, несмотря на незначительные колебания курса в последние дни.

На этом фоне глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку, вероятно, заявление будет принято президентом Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил заместитель главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи. «Глава Центрального банка подал в отставку, и президент может с ней согласиться», – приводит слова Табатабаи агентство Nour News.

