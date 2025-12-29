На пластического хирурга Алекперова пожаловались

В социальных сетях и СМИ распространилась информация об осложнениях (некроз тканей) у перенесшего операцию у пластического хирурга Вугара Алекперова пациента. В связи с этим начато расследование.

В ответ на запрос haqqin.az пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в прокуратурах Насиминского и Бинагадинского районов Баку ведется расследование по обращениям двух лиц, сообщивших о проблемах со здоровьем в результате операций, проведенных пластическим хирургом Вугаром Алекперовым.

«По обоим заявлениям проведут полное, всестороннее и объективное расследование, по итогам которого будет принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.