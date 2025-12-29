USD 1.7000
На пластического хирурга Алекперова пожаловались

Генпрокуратура ведет расследование
Инара Рафикгызы
17:18 442

В социальных сетях и СМИ распространилась информация об осложнениях (некроз тканей) у перенесшего операцию у пластического хирурга Вугара Алекперова пациента. В связи с этим начато расследование.

В ответ на запрос haqqin.az пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в прокуратурах Насиминского и Бинагадинского районов Баку ведется расследование по обращениям двух лиц, сообщивших о проблемах со здоровьем в результате операций, проведенных пластическим хирургом Вугаром Алекперовым.

«По обоим заявлениям проведут полное, всестороннее и объективное расследование, по итогам которого будет принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Алиевы в «Баку Белый город»
Алиевы в «Баку Белый город» фото; новость дополнена
17:35 4148
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала видео
17:20 1067
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании обновлено 16:42
16:42 3515
Во сколько обойдется новогодний стол?
Во сколько обойдется новогодний стол? комментарий эксперта
16:35 970
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая; все еще актуально
03:15 4259
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
16:18 800
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год обновлено 15:32
15:32 2542
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 1638
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции обновлено 17:54
17:54 1033
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 2173
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1988

ЭТО ВАЖНО

