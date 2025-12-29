USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Китай, Россия, ЮАР и Иран проведут учения

Совместные военно-морские учения Mosi 3 («Дым-3») с участием ВМС Китая, России, ЮАР и Ирана пройдут в акватории Южной Атлантики в начале января 2026 года, сообщили источники портала News 24.

По их информации, учения запланированы на 6–9 января и пройдут вблизи мыса Доброй Надежды у Кейптауна. Впервые в маневрах примут участие боевые корабли Ирана, которые уже находятся в открытом море и вскоре должны зайти в порт Кейптауна.

Оперативное руководство учениями осуществляет КНР. В заключительной фазе к маневрам могут присоединиться корабли Индонезии и Эфиопии, отмечает портал.

Первоначально Mosi 3 планировалось провести в ноябре с участием ЮАР, РФ и КНР, однако сроки были сдвинуты из-за саммита G20, который прошел в конце ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.

Первые совместные военно-морские учения KНР, РФ и ЮАР Mosi состоялись в ноябре 2019 года в Атлантическом океане у побережья Кейптауна. Вторые маневры прошли в феврале 2023 года в Индийском океане к северу от Дурбана.

