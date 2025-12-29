USD 1.7000
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Фарид Мамедов рассказал в Forbes о новой цифровой эре Азербайджана

Одно из авторитетных изданий глобального делового сообщества – Forbes Middle East – на этот раз обратило внимание на стремительно меняющийся экономический ландшафт Азербайджана. В статье, опубликованной в престижном журнале, генеральный директор экосистемы Bir, председатель Наблюдательного совета Kapital Bank Фарид Мамедов представил свое видение роста ненефтяного сектора страны и трансформации Азербайджана в региональный инновационный хаб.

Материал носит не только аналитический характер, но и выступает своего рода манифестом нового места Азербайджана на глобальной цифровой арене.

В публикации Фарид Мамедов особо подчеркивает ключевую роль финансовых технологий в процессе диверсификации национальной экономики. По его словам, Азербайджан уверенно переходит от ресурсной модели развития к новой эпохе, основанной на знаниях и технологиях. Одним из драйверов этой трансформации стала экосистема Bir – первая на Кавказе полностью интегрированная цифровая экосистема, объединяющая банковские и повседневные сервисы под единым цифровым пространством и кардинально меняющая образ жизни людей. Автор обращает внимание международной аудитории на то, как цифровые решения не только оптимизируют бизнес-процессы, но и формируют более устойчивые и современные финансовые привычки в обществе.

Одним из самых запоминающихся моментов статьи стало высказывание Фарида Мамедова о стратегическом видении будущего: «Наша цель – не просто предлагать цифровые сервисы, а выстраивать устойчивую технологическую инфраструктуру, способную выходить за пределы национальных границ и интегрироваться в глобальные рынки. Сегодня Азербайджан выступает одним из лидеров цифрового развития в регионе и уверенно движется к статусу страны-экспортера инноваций».

Отметим, что публикация в Forbes Middle East имеет стратегическое значение с точки зрения продвижения инвестиционной привлекательности Азербайджана и демонстрации его технологического потенциала международным деловым кругам.

Ознакомиться с полной версией статьи можно по ссылке: http://www.b-b.az/frbs

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

Алиевы в «Баку Белый город»
Алиевы в «Баку Белый город» фото; новость дополнена
17:35 4152
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала
Массовые протесты в Тегеране из-за резкого падения курса риала видео
17:20 1070
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании
«Ничего не изменилось»: Залужный продолжит работу в Великобритании обновлено 16:42
16:42 3516
Во сколько обойдется новогодний стол?
Во сколько обойдется новогодний стол? комментарий эксперта
16:35 973
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье
Лондон заговорил об угрозе из России… Молодежь ставят под ружье третья мировая; все еще актуально
03:15 4260
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
Ильхам Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда
16:18 802
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2026 год обновлено 15:32
15:32 2546
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
Азербайджан обсудил с Грузией тарифы на транзит в Армению
15:03 1639
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции
«Серая зона» Гуляйполе: россияне наступают, ВСУ держат позиции обновлено 17:54
17:54 1035
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс и законы
14:36 2174
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
13:49 1991
