Фарид Мамедов рассказал в Forbes о новой цифровой эре Азербайджана

Материал носит не только аналитический характер, но и выступает своего рода манифестом нового места Азербайджана на глобальной цифровой арене.

Одно из авторитетных изданий глобального делового сообщества – Forbes Middle East – на этот раз обратило внимание на стремительно меняющийся экономический ландшафт Азербайджана. В статье, опубликованной в престижном журнале, генеральный директор экосистемы Bir, председатель Наблюдательного совета Kapital Bank Фарид Мамедов представил свое видение роста ненефтяного сектора страны и трансформации Азербайджана в региональный инновационный хаб.

В публикации Фарид Мамедов особо подчеркивает ключевую роль финансовых технологий в процессе диверсификации национальной экономики. По его словам, Азербайджан уверенно переходит от ресурсной модели развития к новой эпохе, основанной на знаниях и технологиях. Одним из драйверов этой трансформации стала экосистема Bir – первая на Кавказе полностью интегрированная цифровая экосистема, объединяющая банковские и повседневные сервисы под единым цифровым пространством и кардинально меняющая образ жизни людей. Автор обращает внимание международной аудитории на то, как цифровые решения не только оптимизируют бизнес-процессы, но и формируют более устойчивые и современные финансовые привычки в обществе.

Одним из самых запоминающихся моментов статьи стало высказывание Фарида Мамедова о стратегическом видении будущего: «Наша цель – не просто предлагать цифровые сервисы, а выстраивать устойчивую технологическую инфраструктуру, способную выходить за пределы национальных границ и интегрироваться в глобальные рынки. Сегодня Азербайджан выступает одним из лидеров цифрового развития в регионе и уверенно движется к статусу страны-экспортера инноваций».

Отметим, что публикация в Forbes Middle East имеет стратегическое значение с точки зрения продвижения инвестиционной привлекательности Азербайджана и демонстрации его технологического потенциала международным деловым кругам.

Ознакомиться с полной версией статьи можно по ссылке: http://www.b-b.az/frbs

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.