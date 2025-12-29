Армяне заявили, турки подтвердили

«С 1 января 2026 года владельцы дипломатических, специальных и служебных паспортов обеих стран смогут бесплатно получать электронные визы. В связи с этим Турция и Армения еще раз подтверждают свою приверженность продолжению процесса нормализации отношений между двумя странами с целью достижения полной нормализации без каких-либо предварительных условий», - отметили в МИД Турции.

В рамках соглашений, достигнутых между спецпосланниками по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией, Турция и Армения приняли решение упростить визовую процедуру для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов. Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Согласно информации, лица, имеющие дипломатические, служебные и спецпаспорта, отныне смогут бесплатно получать электронные визы (e-visa), сообщает пресс-служба министерства. Такое решение принято в рамках нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, отмечается в сообщении.

Ранее о данном решении сообщала армянская газета «Грапарак». По данным издания, спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч недавно передал Еревану пакет предложений и намерений, где говорится в том числе о планах открыть границу по упомянутой схеме.

Но для грузов границу открывать Анкара пока не готова, утверждает газета. Вместо этого, как сообщается, было предложено альтернативное решение – при транзите турецких товаров в Армению через Грузию конечным пунктом назначения будет указываться Армения, а не Грузия, как это было раньше.

Анкара также разработала протокол об установлении дипотношений, но требует, чтобы премьер Армении Никол Пашинян лично отправился в Турцию для подписания, хотя такие документы обычно подписываются на уровне глав МИД.

Еще одно требование Турции связано с железной дорогой – Анкара настаивает на том, чтобы Армения начала строительство железнодорожного полотна от Ерасха до границы с Нахчываном, как и от Ахурика до границы с Турцией. Но ввиду нехватки у Еревана средств армянская сторона обратилась к России, о чем недавно и был разговор Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.